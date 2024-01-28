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Ландсбергіс: Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "операції"

Глава МЗС Литви закликає розвивати виробництво зброї швидше, ніж це робить Росія.

Ландсбергіс: Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "операції"
Фото: EPA/UPG

Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "військові операції".

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у мережі "Х" після спільної пресконференції з Дмитром Кулебою.

Також він заявив, що обговорював з українським колегою необхідність створення умов, за яких "Україна та її союзники нарощували б виробництво озброєння швидше, ніж ворог нарощує своє".

25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого провів низку зустрічей, зокрема з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

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