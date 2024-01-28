Ландсбергіс: Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "операції"

Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "військові операції".

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у мережі "Х" після спільної пресконференції з Дмитром Кулебою.

Також він заявив, що обговорював з українським колегою необхідність створення умов, за яких "Україна та її союзники нарощували б виробництво озброєння швидше, ніж ворог нарощує своє".

With my good friend @DmytroKuleba discussing the need for Ukraine and its allies to ramp up production quicker than the enemy ramps up theirs. We cannot let Russia gain any advantage that would tempt them into launching more "operations". pic.twitter.com/iKf18js1EI — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 27, 2024

25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого провів низку зустрічей, зокрема з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.