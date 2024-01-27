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Британія призупиняє підтримку агентства ООН з надання допомоги Газі через можливу причетність до ХАМАС

Фінансування призупинили на час розгляду звинувачень.

Британія призупиняє підтримку агентства ООН з надання допомоги Газі через можливу причетність до ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Великобританія призупиняє підтримку БАПОР (Близькосхідного агентства ООН для допомоги біженцям і організації робіт) через можливу причетність співробтників агенства до нападу ХАМАСом на Ізраїль 7 жовтня.

Про це пише The Guardian.

"Велика Британія приголомшена звинуваченнями в причетності співробітників БАПОР до нападу на Ізраїль 7 жовтня, жахливого терористичного акту, який уряд Великої Британії неодноразово засуджував. Великобританія тимчасово призупиняє будь-яке майбутнє фінансування БАПОР, поки ми розглядаємо ці звинувачення", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку Великобританії.

Проте у Великобританії зауважили, що продовжать надавати гуманітарну допомогу людям у Газі, які вкрай її потребують.

Що відомо про звинувачення Агенства:

  • Напередодні БАПОР заявило, що отримало від Ізраїлю докази ймовірної причетності 12 співробітників до атаки терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїлю у жовтні 2023 року.
  • В Агенстві ухвалили негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування.
  • Після цього про призупинення фінансування агентства оголосили Сполучені Штати, Австралія та Канада. У суботу до них долучились Італія та Британія.
  • Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го БАПОР надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.
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