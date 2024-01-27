Британія призупиняє підтримку агентства ООН з надання допомоги Газі через можливу причетність до ХАМАС

Великобританія призупиняє підтримку БАПОР (Близькосхідного агентства ООН для допомоги біженцям і організації робіт) через можливу причетність співробтників агенства до нападу ХАМАСом на Ізраїль 7 жовтня.

Про це пише The Guardian.

"Велика Британія приголомшена звинуваченнями в причетності співробітників БАПОР до нападу на Ізраїль 7 жовтня, жахливого терористичного акту, який уряд Великої Британії неодноразово засуджував. Великобританія тимчасово призупиняє будь-яке майбутнє фінансування БАПОР, поки ми розглядаємо ці звинувачення", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку Великобританії.

Проте у Великобританії зауважили, що продовжать надавати гуманітарну допомогу людям у Газі, які вкрай її потребують.

Що відомо про звинувачення Агенства: