Єменські хусити вдарили по танкеру, який перевозив російську нафту у Червоному морі, — Bloomberg

Танкер торгового гіганта Trafigura Group, по якому у Червоному морі ракетою вдарили єменські хусити, перевозив російську нафту, пише Bloomberg.

Єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group ввечері 26 січня. Удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від міста Аден. На борту судна виникла пожежа.

Напередодні, ВМС Великої Британії заявили, що на судні все ще вирує пожежа. Вказано, що на місці присутні військові кораблі коаліції. Британські Військово-морські сили порадили кораблям обережніше здійснювати транзит.

На думку видання, цей інцидент також свідчить про те, що США та їхні союзники все ще недостатньо послабили військовий потенціал хуситів.

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер забрав свій вантаж російського походження через так звану "передачу з судна на судно" з ділянки акваторії Лаконської затоки на півдні Греції, що відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок в обхід західним санкціям та з порушенням цінової стелі на продаж нафти.

Видання зазначає, атака на танкер, ймовірно, викличе занепокоєння у Москві. Адже через південну частину Червоного моря транспортують величезні обсяги російської нафти до азійських покупців. Такий маршрут росіяни обрали після того, як Європа відмовилась від російських вантажів через війну в Україні.

Trafigura разом з іншими товарними трейдерами, такими як Glencore Plc, Vitol Group і Gunvor Group, була одним із найбільших постачальників нафти з Росії до повномасштабного вторгнення країни в Україну та була партнером у великому нафтовому проекті, яким керувала державна компанія «Роснефть».

З тих пір компанія відійшла від цих потоків після санкцій США, Європи та Великої Британії на експорт енергоресурсів з Росії. Хоча її генеральний директор Джеремі Вейр заявив, що компанія продовжує торгувати невеликими обсягами нафтопродуктів з Росії.

Той факт, що компанія забрала вантаж шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів Греції, проливає світло на те, як один з найбільших світових сировинних торгових домів вдається до менш прозорих методів та продовжує сприяти експорту нафтопродуктів з Росії в той час, коли в Україні все ще триває війна.

Останній інцидент також свідчить про те, що США і їхні союзники все ще недостатньо послабили військовий потенціал хуситів через два тижні після того, як вони завдали першого з кількох авіаударів по ракетах, радарах та інших об'єктах угруповання по всьому Ємену.