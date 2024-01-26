Шарль Мішель не йтиме на вибори до Європарламенту

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відмовився від своїх планів йти з посади.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

“Я не буду кандидатом на європейських виборах. Я з непохитною рішучістю присвячуватиму всі свої зусилля моїм поточним обов’язкам, доки вони не закінчаться. Я завжди буду палким прихильником Європи, яка є демократичною, сильною, єдиною та господарем своєї власної долі”, - написав Мішель.

Він наголосив, що наприкінці цього мандату подумає про характер і напрямок своїх майбутніх зобов’язань.

Що передувало цьому рішенню