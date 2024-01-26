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Шарль Мішель не йтиме на вибори до Європарламенту

Шарль Мішель перебуватиме на своїй посаді до кінця каденції.

Шарль Мішель не йтиме на вибори до Європарламенту
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відмовився від своїх планів йти з посади.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

“Я не буду кандидатом на європейських виборах. Я з непохитною рішучістю присвячуватиму всі свої зусилля моїм поточним обов’язкам, доки вони не закінчаться. Я завжди буду палким прихильником Європи, яка є демократичною, сильною, єдиною та господарем своєї власної долі”, - написав Мішель.

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Він наголосив, що наприкінці цього мандату подумає про характер і напрямок своїх майбутніх зобов’язань.

Що передувало цьому рішенню

  • Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. Якщо цього не станеться, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

  • Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

  • Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада.

  • Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля − хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".

  • Угорщина на чолі з Віктром Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
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