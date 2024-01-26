Правоохоронні органи Латвії відкрили вже понад 250 справ через порушення санкцій проти Росії та Білорусі

Служба державних доходів (VID) Латвії розпочала понад 250 кримінальних справ через порушення санкцій проти Росії та Білорусі, передає Delfi.
Як повідомив заступник глави VID із митних питань Раймонд Зукулс, у 2023 році відкрили 144 справи, у 202-му — 114.
Серед найбільш популярних підсанкційних товарів, які намагаються перевезти через кордон, то в основному в Росію та Білорусь намагаються потрапити різні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші. Натомість із Росії та Білорусі вивозять вироби з деревини, паливо, корми і вироби з металу.
Щоб обійти обмежувальні заходи, зловмисники, наприклад, змінюють у документах країну походження товару або його код, видаючи продукцію за іншим, а щодо предметів розкоші, то змінюють їхню вартість.
Зукулс зазначив, що нікуди не зникла і звичайна контрабанда, хоча з початку війни фіксують її зниження, що пов'язане із посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.
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