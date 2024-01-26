Правоохоронні органи Латвії відкрили вже понад 250 справ через порушення санкцій проти Росії та Білорусі

Наприклад, у 2023 році відкрили 144 справи, у 202-му — 114.

Служба державних доходів (VID) Латвії розпочала понад 250 кримінальних справ через порушення санкцій проти Росії та Білорусі, передає Delfi.

Як повідомив заступник глави VID із митних питань Раймонд Зукулс, у 2023 році відкрили 144 справи, у 202-му — 114.

Серед найбільш популярних підсанкційних товарів, які намагаються перевезти через кордон, то в основному в Росію та Білорусь намагаються потрапити різні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші. Натомість із Росії та Білорусі вивозять вироби з деревини, паливо, корми і вироби з металу.

Щоб обійти обмежувальні заходи, зловмисники, наприклад, змінюють у документах країну походження товару або його код, видаючи продукцію за іншим, а щодо предметів розкоші, то змінюють їхню вартість.

Зукулс зазначив, що нікуди не зникла і звичайна контрабанда, хоча з початку війни фіксують її зниження, що пов'язане із посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.