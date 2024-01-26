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У Миколаєві офіційно відкрили посольство Данії

У заході взяли участь міністри закордонних справ України і Данії.

У Миколаєві офіційно відкрили посольство Данії
Фото: Instagram/larsloekke

У Миколаєві офіційно відкрили посольство Данії.

Про це повідомив в інстаграмі міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У заході також узяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Фото: Instagram/larsloekke
міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Відкриття посольства Данії у Миколаєві. 26 січня 2024 року.
Фото: Instagram/larsloekke
Відкриття посольства Данії у Миколаєві. 26 січня 2024 року.

Це вже друге данське посольство в Україні, зауважив Расмуссен.

"Крім посольства в Києві, ми тепер постійно присутні і в Миколаєві, допомога у відновленні якого - особлива відповідальність Данії", - зазначив міністр.

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