У заході взяли участь міністри закордонних справ України і Данії.

У Миколаєві офіційно відкрили посольство Данії.

Про це повідомив в інстаграмі міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У заході також узяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Фото: Instagram/larsloekke міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Фото: Instagram/larsloekke Відкриття посольства Данії у Миколаєві. 26 січня 2024 року.

Це вже друге данське посольство в Україні, зауважив Расмуссен.

"Крім посольства в Києві, ми тепер постійно присутні і в Миколаєві, допомога у відновленні якого - особлива відповідальність Данії", - зазначив міністр.