У Миколаєві офіційно відкрили посольство Данії.
Про це повідомив в інстаграмі міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.
У заході також узяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Це вже друге данське посольство в Україні, зауважив Расмуссен.
"Крім посольства в Києві, ми тепер постійно присутні і в Миколаєві, допомога у відновленні якого - особлива відповідальність Данії", - зазначив міністр.
- Ларс Люкке Расмуссен анонсував відкриття посольства Данії у Миколаєві торік у жовтні.