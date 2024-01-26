Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія

Нині єдності в українському парламенті немає, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Єдність була півтора року тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірша, ніж до повномасштабної війни.

Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group. На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

"З парламентом узагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях, я теж знаю, є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, через які ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", – пояснив він.