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Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія

Звільнятимуть депутатів лише за медичними показами.

Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Фото: Пресслужба ВРУ

Нині єдності в українському парламенті немає, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Єдність була півтора року тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірша, ніж до повномасштабної війни.

Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group. На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати. 

"З парламентом узагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях, я теж знаю, є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, через які ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", – пояснив він. 

  • У грудні Комітет виборців України повідомляв, що щомісяця Верховна Рада втрачала по одному депутату. Головні причини складання мандатів: скандали, кримінальні провадження і бажання "загубитися".
  • Останнє "прорідження рядів" Ради було 8 грудня, коли депутатських мандатів позбавили відразу трьох обранців народу. Це Максим Єфимов з "Відновлення", пов'язаний із забороненою ОПЗЖ Дмитро Шпенов і Віталій Данілов з "Батьківщини". 
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