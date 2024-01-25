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Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями

Вони братимуть участь у навчаннях part-time.

Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Фото: тг-канал Давида Арахамії

Голова фракції “Слуга народу“ в парламенті Давид Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів.

Вони мають проходити їх на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time. Про це він сказав під час дискусії «2024: сценарії для країни», організованому LB.ua та EFI Group у межах проєкту “Нова країна“.

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім одразу – на фронт. 

Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації. 

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", – сказав він.

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