ЄС розпочинає перевірку українського законодавства на шляху до вступу України у блок

Євросоюз сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії у межах скринінгу.

Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Євросоюз розпочинає скриніг українського законодавства на відповідність праву ЄС.

Як ідеться на Євроінтеграційному порталі, 25 січня у Брюсселі відбулося установче засідання української делегації та представників Єврокомісії у межах переговорного процесу.

ЄС на засіданні представляли генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Герт Ян Купман та директорка з відносинах із Україною Анна Ярош-Фріз.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії. Також блок підтвердив надання Україні офіційних матеріалів (guidance) для підготовки.

Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС ц переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

Напередодні засідання - 24 січня - віцепрем‘єр-міністерка Ольга Стефанішина зустрілася з комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї. Під час зустрічі обговорили виконання Україною чотирьох рекомендацій Єврокомісії, підготовку переговорної рамки та започаткування процесу скринінгу. Учасники зустрічі домовилися про те, що після установчого засідання відбудеться серія зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії (DG Near) у межах процесу скринінгу.