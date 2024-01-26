Порошенко запропонував план захисту бізнесу від свавілля силовиків

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко запропонував «План невідкладних дій для захисту інвестицій і бізнес-клімату в Україні», щоб держава працювала з бізнесом як з партнером. Про це він заявив під час брифінгу.

«Це комплексний документ. Я сподіваюся, що ті пропозиції, які зараз виносяться на обговорення і учасниками бізнес-спільноти і бізнес-омбудсменом, і бізнесовими асоціаціями, принесуть набагато більш системний результат, ніж рішення Ради Національної безпеки і оборони», – зазначив Порошенко.

План дій, зокрема, пропонує:

Перезавантаження Бюро економічної безпеки за зразком НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду. Має бути комісія, яка буде сформована за участі іноземних експертів, які матимуть право вирішального голосу і право вето на кандидатури. І має бути громадська рада доброчесності, через яку пройдуть переатестацію всі працівники БЕБ.

Позбавлення Офісу генпрокурора, СБУ, Нацполіції, ДБР та інших органів порушувати, реєструвати і розслідувати такі провадження.

Позбавити силовиків, правоохоронні і контролюючі органи права і можливості зупиняти бізнес.

Заборонити арешт майна або на коштів безстроково.

Розмір застави для економічних справ не може перевищувати розмір інкримінованої шкоди.

«Саме бізнес створює робочі місця, сплачує податки, за рахунок яких ми утримуємо Збройні Сили України. Бо за рахунок зовнішньої фінансової допомоги ми не маємо права витрачати це на фінансування Збройних Сил. А бізнес ще в абсолютній більшості, так само як український народ, волонтерить і допомагає армії», – наголосив Порошенко.

«Але справа не тільки в бізнесі. Сьогодні 98% українців живе надіями на майбутнє членство України в ЄС та НАТО. Тому ми запрошуємо всіх до дискусії. Відповідні матеріали з текстами і проектами рішень будуть надіслані всім зацікавленим особам. Я запрошую бізнес до компетентного, професійного, державницького, патріотичного діалогу, щоб ми захистили європейський вибір України», – резюмував п’ятий Президент.