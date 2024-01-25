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Міністр закордонних справи Литви із кількаденним візитом прибув до Києва

Міністр візьме участь у підписанні Меморандуму про співпрацю із реалізації проекту будівництва укриттів в українських школах.

Міністр закордонних справи Литви із кількаденним візитом прибув до Києва
Ґабріелюс Ландсбергіс у Києві
Фото: Twitter Ґабріелюса Ландсбергіса

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс прибув до столиці України у четвер, 25 січня.

Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Я знову у столиці найбільш натхненних європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб з’ясувати, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!", – написав очільник литовського МЗС.

За даними литовських ЗМІ, на київському залізничному вокзалі главу МЗС Литви зустріли посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас та посол України у Литві Петро Бешта.

Як повідомило видання LRT, це вже восьмий візит Ландсбергіса в Україну після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Міністр заявив, що цей рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити результат війни.

"Багато експертів визнають, і ми в Литві говоримо, що 2024 рік може бути і буде надзвичайно важливим для перебігу війни в Україні", – сказав Ландсбергіс литовським журналістам у поїзді до Києва.

Під час візиту, який триватиме кілька днів, міністр зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та іншими офіційними особами.

За словами очільника литовського МЗС, зустріч буде присвячена "можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути деяких складних сценаріїв для України".

Він також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ЄС в Україні (EUDEL) та Литовським центральним агентством з управління проектами (CPA) про співпрацю у реалізації проекту, що фінансується ЄС, з будівництва укриттів в українських школах.

Крім того, за даними видання, у четвер міністр зустрінеться з Секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим.

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