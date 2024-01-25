Литва заборонила своїм військовим та службовцям відвідувати РФ, Білорусь і Китай не по роботі

У середу, 24 січня, уряд Литви заборонив військовослужбовцям та статутним службовцям поїздки до Росії, Білорусі та Китаю поза службою, повідомляє LRT із посиланням на Міністерство оборони.

"У Стратегії національної безпеки зазначено, що Російська Федерація, Республіка Білорусь та Китайська Народна Республіка становлять загрози безпеці Литви та її громадянам, серед таких загроз – шпигунство проти Литви з боку розвідувальних служб та служб безпеки цих країн", – йдеться у проєкті постанови.

За даними Міноборони, вищезгадані країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їх вразливі місця та прагнуть використовувати для вербування на своїй території або у третіх країнах. Серед іншого, розвідки та служби безпеки Росії та Білорусі проводять допити та провокації литовських громадян, які в'їхали на їхню територію.

Уряд також встановив випадки та процедури, які дають змогу відвідувати іноземні держави або території, включені до списку, лише за наявності дозволу.

Він може бути виданий у разі надзвичайних обставин або смерті близьких родичів та подружжя, при здійсненні батьківських або опікунських прав та обов'язків, а також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно.

Наприкінці минулого року Сейм прийняв поправки до закону, який забороняє військовим та статутним службовцям виїжджати до недружніх країн, і доручив уряду скласти список таких країн.

Тим часом Литва і Польща запланували на квітень цього року спільні військові навчання у Сувалкському коридорі. Лідери Литви та Польщі вважають, що якщо Україні не вдасться виграти війну проти Росії, є загроза захоплення РФ інших територій. Зазначимо, що Сувальський коридор з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.