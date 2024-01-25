Канада офіційно перевірить, чи Індія намагалася втрутитися у вибори

Прем'єр-міністри Канади та Індії Джастін Трюдо і Нарендна Моді, Нью-Делі, лютий 2018 року

Канада офіційно перевірить, чи Індія намагалася втрутитися у національні вибори, ускладнюючи і без того напружені відносини між країнами.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про початок розслідування минулого року після того, як ЗМІ отримали розвідувальні документи, які стверджують, що Китай втручався у вибори в Канаді, підтримуючи кандидатів, дружніх уряду лідера Сі Цзіньпіна.

Перші публічні слухання у справі відбудуться наступного тижня. Спеціальна комісія вивчить потенційне втручання Китаю, Росії та інших державних та недержавних суб'єктів під час виборів 2019 та 2021 років.

Жодні інші країни прямо не названі, але представники органів національної безпеки також вказали на Індію та Іран як інші основні джерела іноземного втручання. У середу комісія підтвердила проведення розслідування що щодо уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Перші слухання будуть зосереджені на проблемах, пов'язаних із розкриттям секретної розвідувальної інформації національної безпеки для громадськості. Серед спікерів – директор Канадського розвідувального управління Девід Віньо та міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан.