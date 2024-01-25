Канада офіційно перевірить, чи Індія намагалася втрутитися у вибори

Канада офіційно перевірить, чи Індія намагалася втрутитися у національні вибори, ускладнюючи і без того напружені відносини між країнами.
Про це пише Bloomberg.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про початок розслідування минулого року після того, як ЗМІ отримали розвідувальні документи, які стверджують, що Китай втручався у вибори в Канаді, підтримуючи кандидатів, дружніх уряду лідера Сі Цзіньпіна.
Перші публічні слухання у справі відбудуться наступного тижня. Спеціальна комісія вивчить потенційне втручання Китаю, Росії та інших державних та недержавних суб'єктів під час виборів 2019 та 2021 років.
Жодні інші країни прямо не названі, але представники органів національної безпеки також вказали на Індію та Іран як інші основні джерела іноземного втручання. У середу комісія підтвердила проведення розслідування що щодо уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді.
Перші слухання будуть зосереджені на проблемах, пов'язаних із розкриттям секретної розвідувальної інформації національної безпеки для громадськості. Серед спікерів – директор Канадського розвідувального управління Девід Віньо та міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан.
- Торік у вересні Трюдо звинуватив Індію в організації вбивства сикхського активіста на території Канади. Нападники в масках застрелили Хардіпа Сінгха Ніджара, канадця, якого Індія визнала терористом через підтримку незалежної нації сикхів під назвою Халістан.
- Це звинувачення підірвало канадсько-індійські відносини. Адміністрація Моді рішуче спростувала обвинувачення, назвавши їх “абсурдними та необ’єктивними”. Нью-Делі тимчасово призупинило видачу віз канадцям і пригрозило позбавити імунітету двох третин канадських дипломатів, змусивши їх залишити Індію. Торговельні переговори між країнами стоять на паузі вже кілька місяців.
- Вже у листопаді федеральні прокурори США звинуватили агента індійського уряду у тому, що він керував змовою з метою вбивства сикхського сепаратиста в Нью-Йорку. Індія була лояльнішою до Сполучених Штатів, заявивши, що перевірить обвинувачення.