Шольц закликає європейських лідерів збільшити допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.
Про це ідеться в інтерв'ю канцлера для видання Die Zeit, пише "Європейська правда".
За словами Шольца, Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті.
"Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі", – додав він.
Канцлер наполягає на тому, що кожна країна може "значно розширити підтримку" Києва. На Німеччину припадає більше від половини відомих європейських поставок зброї в Україну, і Шольц сказав, що було б "зарозумілістю думати, що ми можемо робити це самотужки в довгостроковій перспективі".
Він "роздратований" тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля, тоді як вона вже "робить більше, ніж всі інші країни ЄС, набагато більше".
- В середині січня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні.
- Нещодавно канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро.