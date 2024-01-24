Шольц закликає європейських лідерів збільшити допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Про це ідеться в інтерв'ю канцлера для видання Die Zeit, пише "Європейська правда".

За словами Шольца, Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті.

"Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі", – додав він.

Канцлер наполягає на тому, що кожна країна може "значно розширити підтримку" Києва. На Німеччину припадає більше від половини відомих європейських поставок зброї в Україну, і Шольц сказав, що було б "зарозумілістю думати, що ми можемо робити це самотужки в довгостроковій перспективі".

Він "роздратований" тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля, тоді як вона вже "робить більше, ніж всі інші країни ЄС, набагато більше".