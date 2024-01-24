ПАР очікує на перше рішення суду ООН щодо війни у Газі вже у п’ятницю, − ЗМІ

ПАР очікує, що в цю п’ятницю Міжнародний суд ООН винесе рішення про те, чи вживатиме надзвичайних заходів для припинення війни у Смузі Гази.
Про це пише Reuters з посиланням на південноафриканський інформаційний сайт News24, який зі свого боку цитує джерела.
Водночас у міністерстві юстиції Південної Африки заявили що офіційного повідомлення від суду про це немає.
Також повідомляється, що південноафриканська урядова делегація прибула до Гааги в очікуванні вироку.
Раніше у судді Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту. Національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер зазначив, що страждання цивільного населення в цій війні, як і в усіх війнах, є “трагічними, вони розбивають серце”. Але це є наслідком “осудливої стратегії ХАМАС, спрямованої на максимізацію шкоди цивільному населенню − як ізраїльтянам, так і палестинцям”.
Зі свого боку адвокатка Аділа Хассім, що представляє Південну Африку, заявила, що Ізраїль “убив безпрецедентну кількість цивільних, повністю усвідомлюючи, скільки мирних життів забере кожна бомба”.
- 11 січня у Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом. Південна Африка просить суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”.
- Колегія з 17 суддів лише вирішить, чи повинні вони надати Ізраїлю наказ припинити військові операції, поки триває розгляд справи. Хоча рішення Міжнародного суду є обов’язковими і їх не можна оскаржити, суд не може забезпечити виконання своїх наказів.
- Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, і тому підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду, органу ООН, і його рішень.
- Ізраїль оголосив війну ХАМАСу після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших.
- Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, стверджує, що з початку війни було вбито понад 25 000 людей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно.