ПАР очікує на перше рішення суду ООН щодо війни у Газі вже у п’ятницю, − ЗМІ

ПАР очікує, що в цю п’ятницю Міжнародний суд ООН винесе рішення про те, чи вживатиме надзвичайних заходів для припинення війни у Смузі Гази.

Про це пише Reuters з посиланням на південноафриканський інформаційний сайт News24, який зі свого боку цитує джерела.

Водночас у міністерстві юстиції Південної Африки заявили що офіційного повідомлення від суду про це немає.

Також повідомляється, що південноафриканська урядова делегація прибула до Гааги в очікуванні вироку.

Раніше у судді Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту. Національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер зазначив, що страждання цивільного населення в цій війні, як і в усіх війнах, є “трагічними, вони розбивають серце”. Але це є наслідком “осудливої стратегії ХАМАС, спрямованої на максимізацію шкоди цивільному населенню − як ізраїльтянам, так і палестинцям”.

Зі свого боку адвокатка Аділа Хассім, що представляє Південну Африку, заявила, що Ізраїль “убив безпрецедентну кількість цивільних, повністю усвідомлюючи, скільки мирних життів забере кожна бомба”.