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ПАР очікує на перше рішення суду ООН щодо війни у Газі вже у п’ятницю, − ЗМІ

Міжнародний суд спочатку має встановити можливість впровадження надзвичайних заходів.

ПАР очікує на перше рішення суду ООН щодо війни у Газі вже у п’ятницю, − ЗМІ
Юристи, які представляють Південна Африку
Фото: EPA/UPG

ПАР очікує, що в цю п’ятницю Міжнародний суд ООН винесе рішення про те, чи вживатиме надзвичайних заходів для припинення війни у Смузі Гази.

Про це пише Reuters з посиланням на південноафриканський інформаційний сайт News24, який зі свого боку цитує джерела.

Водночас у міністерстві юстиції Південної Африки заявили що офіційного повідомлення від суду про це немає.

Також повідомляється, що південноафриканська урядова делегація прибула до Гааги в очікуванні вироку. 

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Раніше у судді Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту. Національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер зазначив, що страждання цивільного населення в цій війні, як і в усіх війнах, є “трагічними, вони розбивають серце”. Але це є наслідком “осудливої стратегії ХАМАС, спрямованої на максимізацію шкоди цивільному населенню − як ізраїльтянам, так і палестинцям”.

Зі свого боку адвокатка Аділа Хассім, що представляє Південну Африку, заявила, що Ізраїль “убив безпрецедентну кількість цивільних, повністю усвідомлюючи, скільки мирних життів забере кожна бомба”.

  • 11 січня у Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом. Південна Африка просить суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”. 
  • Колегія з 17 суддів лише вирішить, чи повинні вони надати Ізраїлю наказ припинити військові операції, поки триває розгляд справи. Хоча рішення Міжнародного суду є обов’язковими і їх не можна оскаржити, суд не може забезпечити виконання своїх наказів.
  • Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, і тому підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду, органу ООН, і його рішень. 
  • Ізраїль оголосив війну ХАМАСу після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших.
  • Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, стверджує, що з початку війни було вбито понад 25 000 людей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно.
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