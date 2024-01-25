Росія і Фінляндія розірвали транскордонну угоду, – Politico

Міністерство закордонних справ Росії оголосило в середу про припинення транскордонної угоди між Москвою та Гельсінкі.

Про таке пише Politico.

За даними видання, російське МЗС заявило, що розірвало угоду 2012 року між Росією та Фінляндією про "сприяння транскордонному співробітництву", без наведення деталей. Угода мала на меті "сприяти розширенню дружніх відносин між народами цих двох країн і розвитку довгострокового транскордонного співробітництва між ними".

У жовтні МЗС Росії викликало посла Фінляндії Антті Хелантера, щоб повідомити Гельсінкі, що Москва виходить з угоди через "конфронтаційні дії Фінляндії проти Росії та дискримінацію росіян за ознакою національного походження при видачі в’їзних віз".

Напруга між двома сусідніми країнами загострилася після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022, що спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на членство в НАТО.

У грудні Гельсінкі звинуватив Москву в розпалюванні міграційної кризи. Росіяни направляли шукачів притулку до кордону та дозволяли їм в'їжджати на свою територію без дійсних проїзних документів. Росія це звинувачення відкинула, заявивши, що рішення було "однозначно провокаційним і явно відповідає спробам ще більше загострити наші відносини".

Того ж місяця президент РФ Володимир Путін заявив російському державному телебаченню, що "будуть проблеми з Фінляндією", і звинуватив НАТО у "перетягуванні" Гельсінкі в Альянс.