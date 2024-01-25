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Росія і Фінляндія розірвали транскордонну угоду, – Politico

Фіни звинуватили Москву в розпалюванні міграційної кризи, направляючи шукачів притулку до фінського кордону, натомість Росія назвала рішення закрити кордони "провокаційним".

Росія і Фінляндія розірвали транскордонну угоду, – Politico
Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Міністерство закордонних справ Росії оголосило в середу про припинення транскордонної угоди між Москвою та Гельсінкі. 

Про таке пише Politico.

За даними видання, російське МЗС заявило, що розірвало угоду 2012 року між Росією та Фінляндією про "сприяння транскордонному співробітництву", без наведення деталей. Угода мала на меті "сприяти розширенню дружніх відносин між народами цих двох країн і розвитку довгострокового транскордонного співробітництва між ними".

У жовтні МЗС Росії викликало посла Фінляндії Антті Хелантера, щоб повідомити Гельсінкі, що Москва виходить з угоди через "конфронтаційні дії Фінляндії проти Росії та дискримінацію росіян за ознакою національного походження при видачі в’їзних віз".

Напруга між двома сусідніми країнами загострилася після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022, що спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на членство в НАТО. 

У грудні Гельсінкі звинуватив Москву в розпалюванні міграційної кризи. Росіяни направляли шукачів притулку до кордону та дозволяли їм в'їжджати на свою територію без дійсних проїзних документів. Росія це звинувачення відкинула, заявивши, що рішення було "однозначно провокаційним і явно відповідає спробам ще більше загострити наші відносини".

Того ж місяця президент РФ Володимир Путін заявив російському державному телебаченню, що "будуть проблеми з Фінляндією", і звинуватив НАТО у "перетягуванні" Гельсінкі в Альянс.

  • Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією до 11 лютого. Як заявили в уряді країни, "національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії".
  • На початку листопада минулого року Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
  • Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
  • Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
  • За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
  • Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу перед журналістами заявив, що його країна не боїться вторгнення Російської Федерації.
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