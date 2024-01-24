Комітет Сенату США схвалив закон про конфіскацію російських активів на користь України, – Reuters

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав 20 голосами "закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".

Комітет Сенату США в середу 24 січня схвалив закон, який дасть можливість Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, які завдала Російська Федерація, – пише Reuters.

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав 20 голосами "закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".

У разі підтримки закону Сенатом і Палатою представників у повному складі, а президент Джо Байден підписав би його, цей закон відкрив би шлях до першої в історії Вашингтону конфіскації активів Центрального банку країни, з якою США не перебуває у стані війни.

Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Джо Байдена.

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який також отримав переважну підтримку обох партій.

Офіційні особи США та Великої Британії працюють над тим, щоб прискорити конфіскацію російських активів і сподіваються, що лідери Великої Сімки виступлять із рішучою заявою під час зустрічі наприкінці лютого.

Лідери G7 стверджують, що за міжнародним правом Росія зобов’язана припинити війну та заплатити за завдані нею збитки, які, за даними Світового банку, уже перевищують 400 мільярдів доларів.

Як ЄС шукає можливості підтримати Україну за допомогою арештованих російських активів

У січні цього року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд. євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.

Нещодавно з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.

Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.

Тим часом нещодавно законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.