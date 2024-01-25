США та Британія готують нові санкції проти хуситів, — Bloomberg

США та Британія готують нові обмеження щодо єменських хуситів і блокуватимуть фінансування бойовиків після неодноразових нападів бойовиків на кораблі у Червоному морі.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Щонайменше чотири високопоставлені міністри єменських хуситів вже сьогодні 25 січня можуть потрапити під санкції США та Британії. Також під обмеження потраплять фінансові активи та заборона на в'їзд для деяких осіб.

За інформацією видання, під санкції потрапляють командири військово-морських сил угруповання, які, як стверджують США і Британія, причетні до нападів на комерційні і військові судна на життєво важливому торговому водному шляху.

Очікується, що про санкції буде оголошено вже в четвер, 25 січня.