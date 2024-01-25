США та Британія готують нові санкції проти хуситів, — Bloomberg

США та Британія готують нові обмеження щодо єменських хуситів і блокуватимуть фінансування бойовиків після неодноразових нападів бойовиків на кораблі у Червоному морі.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Щонайменше чотири високопоставлені міністри єменських хуситів вже сьогодні 25 січня можуть потрапити під санкції США та Британії. Також під обмеження потраплять фінансові активи та заборона на в'їзд для деяких осіб.
За інформацією видання, під санкції потрапляють командири військово-морських сил угруповання, які, як стверджують США і Британія, причетні до нападів на комерційні і військові судна на життєво важливому торговому водному шляху.
Очікується, що про санкції буде оголошено вже в четвер, 25 січня.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. Хуситські удари загрожують торговельним суднам, що може позначитися на всьому світі. Докладно про боротьбу з єменськими бойовиками читайте в матеріалах: "Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США" та "Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну" на LB.ua.