У Сеулі атакували депутатку парламенту, експресекретарку президента Юн Сок Йоля

Бе Хьон-Цзінь, яка представляє керівну Партію влади народу, госпіталізували. Політики з обох таборів закликали ретельно розслідувати атаку.

Депутатку південнокорейського парламенту від керівної Партії влади народу Бе Хьон-Цзінь госпіталізували сьогодні після нападу.

Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.

ЇЇ нападника правоохоронці затримали на місці.

Зловмисник вдарив депутатку каменем по голові у Каннамгу − заможному районі столиці Сеула. Жінка стікала кров'ю, коли її привезли в лікарню. Однак травма життю не загрожує.

Підозрюваний заявив поліції, що йому 15 років.

40-річна Бе − колишня ведуча телевізійних новин, яку обрали на її перший термін у Національній асамблеї у 2020 році. У 2022-му вона недовго працювала прессекретарем тоді обраного президента Юн Сок Йоля.

Напад на депутатку стався приблизно через три тижні після того, як Лі Чже Мен, лідер опозиційної Демократичної партії, отримав ножове поранення в шию під час візиту до південно-східного міста Пусан. На нього напали через політичні мотиви.

Після інциденту політичні опоненти закликали до ретельного розслідування нападу. Лі написав у соцмережі Facebook, що інцидент з Бе є “дуже зачепив його”.

“Жодних актів політичного тероризму не можна терпіти. Ми повинні реагувати на ці випадки ретельно і твердо”, − зазначив Лі, бажаючи жінці якнайшвидшого одужання.