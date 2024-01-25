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У Сеулі атакували депутатку парламенту, експресекретарку президента Юн Сок Йоля

Бе Хьон-Цзінь, яка представляє керівну Партію влади народу, госпіталізували. Політики з обох таборів закликали ретельно розслідувати атаку.

У Сеулі атакували депутатку парламенту, експресекретарку президента Юн Сок Йоля
Депутатка парламенту Південної Кореї Бе Хьон-Цзінь
Фото: EPA/UPG

Депутатку південнокорейського парламенту від керівної Партії влади народу Бе Хьон-Цзінь госпіталізували сьогодні після нападу.

Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.

ЇЇ нападника правоохоронці затримали на місці.

Зловмисник вдарив депутатку каменем по голові у Каннамгу − заможному районі столиці Сеула. Жінка стікала кров'ю, коли її привезли в лікарню. Однак травма життю не загрожує.

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Підозрюваний заявив поліції, що йому 15 років.

40-річна Бе − колишня ведуча телевізійних новин, яку обрали на її перший термін у Національній асамблеї у 2020 році. У 2022-му вона недовго працювала прессекретарем тоді обраного президента Юн Сок Йоля.

Після інциденту політичні опоненти закликали до ретельного розслідування нападу. Лі написав у соцмережі Facebook, що інцидент з Бе є “дуже зачепив його”.

“Жодних актів політичного тероризму не можна терпіти. Ми повинні реагувати на ці випадки ретельно і твердо”, − зазначив Лі, бажаючи жінці якнайшвидшого одужання.

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