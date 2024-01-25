У Сеулі атакували депутатку парламенту, експресекретарку президента Юн Сок Йоля

Депутатку південнокорейського парламенту від керівної Партії влади народу Бе Хьон-Цзінь госпіталізували сьогодні після нападу.
Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.
ЇЇ нападника правоохоронці затримали на місці.
Зловмисник вдарив депутатку каменем по голові у Каннамгу − заможному районі столиці Сеула. Жінка стікала кров'ю, коли її привезли в лікарню. Однак травма життю не загрожує.
Підозрюваний заявив поліції, що йому 15 років.
40-річна Бе − колишня ведуча телевізійних новин, яку обрали на її перший термін у Національній асамблеї у 2020 році. У 2022-му вона недовго працювала прессекретарем тоді обраного президента Юн Сок Йоля.
- Напад на депутатку стався приблизно через три тижні після того, як Лі Чже Мен, лідер опозиційної Демократичної партії, отримав ножове поранення в шию під час візиту до південно-східного міста Пусан. На нього напали через політичні мотиви.
Після інциденту політичні опоненти закликали до ретельного розслідування нападу. Лі написав у соцмережі Facebook, що інцидент з Бе є “дуже зачепив його”.
“Жодних актів політичного тероризму не можна терпіти. Ми повинні реагувати на ці випадки ретельно і твердо”, − зазначив Лі, бажаючи жінці якнайшвидшого одужання.