Сили оборони Естонії: НАТО недооцінює військову машину Росії

Нові розвіддані свідчать про здатність Росії виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік.

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що нові розвідувальні дані про здатність Росії виробляти боєприпаси і вербувати війська спонукали союзників по НАТО до переоцінки попереджень про необхідність підготовки до довготривалого конфлікту.

Про таке пише Bloomberg.

"Прогнози, що російські війська досягнуть межі своїх ресурсів, не справдилися. Збройні сили президента Володимира Путіна мають потужність виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік", – сказав Херем.

Він додав, що такі цифри значно перевищуюь європейські зусилля. Також Росія здатна набрати сотні тисяч нових військових.

"Багато людей думали, що не можуть вийти за рамки цього – сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти навіть більше – у багато разів більше боєприпасів", – сказав Герем в інтерв’ю в Таллінні.

До військових керівників Організації Північноатлантичного договору, які протягом останнього місяця попереджали, що Альянс повинен готуватися до війни з Кремлем, приєднався і генерал з Естонії.

Через майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери НАТО готуються до тривалого конфлікту, оскільки, як зауважує видання, контрнаступ Києва не досяг поставлених цілей, а війська застрягли вздовж 1500-кілометрової лінії фронту, що тягнеться від східного Донбасу до гирла Дніпра на півдні.

Естонська розвідка передбачила, що Росії знадобиться від трьох до п’яти років, щоб відновити свою військову машину настільки, щоб створити пряму загрозу для НАТО. Але близькість Балтійського регіону та все більш войовнича риторика з боку Москви викликали занепокоєння щодо військової готовності.

Головнокомандуючий збройними силами Бельгії Мішель Гофман заявив минулого місяця, що Росія може відкрити "другий фронт" у Прибалтиці чи Молдові за кілька років. Військові командири Норвегії та Швеції також цього місяця закликали свої уряди підготуватися до потенційного конфлікту з Москвою.

Проте, як йдеться у матеріалі, виробництво боєприпасів стало ключовим моментом, де 27 членів ЄС не досягли успіху.

Наприкінці минулого року блок повідомив державам-членам, що навряд чи вдасться досягти цілі виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів до березня.

Росію тим часом підтримують поставки із Північної Кореї, яка, як повідомляється, відправила до Росії 1 мільйон снарядів минулого року.