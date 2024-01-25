США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСвіт

Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу, - МЗС Фінляндії

Наразі агентство ЄС з охорони кордонів Frontex не має мандату на запобігання перетину кордону мігрантами. 

Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу, - МЗС Фінляндії
Кордон Фінляндії та РФ
Фото: yle.fi

На рівні ЄС необхідно запровадити нові правові рішення, оскільки Росія цілеспрямовано направляє на кордон до Фінляндії та ЄС людей з третіх країн.

Про це в інтерв’ю RND сказала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен наголосила, що минулого тижня сухопутний кордон з Фінляндією перетнули 15 мігрантів.

"Це не тільки незаконно, але й дуже небезпечно при мінус 20 градусах та глибокому снігу. Ми маємо очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу (на кордоні)", – наголосила голова фінської дипломатії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Валтонен зауважила, що чинних законів недостатньо - агентство ЄС з охорони кордонів Frontex не має мандату на запобігання перетину кордону мігрантами. Відповідно, воно не надає реальної допомоги в гібридній війні з РФ.

"Frontex повинен мати можливість запобігати нелегальному в'їзду людей. Наша сусідка Норвегія, яка не є членом ЄС, але добре відома своєю повагою до прав людини, може зупиняти нелегальних іммігрантів на кордоні. Ми теж цього хочемо", – підкреслила Валтонен.

Вона також зазначила, що серед мігрантів з Росії у Фінляндії є багато людей з кримінальним минулим. Більше того, РФ відправляє до Фінляндії тих, хто брав участь у військових злочинах.

Невідомо, які угоди вони уклали з російською владою, але деякі з них розповіли, що РФ відправила б їх на війну в Україну у разі відмови перетнути кордон.

“Отже, якщо Росія дозволяє цим людям воювати в Україні, то вони можуть воювати деінде", – підсумувала міністерка.

Як вважає Еліна Валтонен, існує серйозний ризик того, що Москва буде використовувати для шпигунства або саботажу росіян, які переховуються у Фінляндії.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ

  • 6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.

  • Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.

  • Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.

  • За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.

  • 11 січня уряд Фінляндії закрив кордон з Росією ще на місяць.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies