Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу, - МЗС Фінляндії

На рівні ЄС необхідно запровадити нові правові рішення, оскільки Росія цілеспрямовано направляє на кордон до Фінляндії та ЄС людей з третіх країн.
Про це в інтерв’ю RND сказала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє "Європейська правда".
Валтонен наголосила, що минулого тижня сухопутний кордон з Фінляндією перетнули 15 мігрантів.
"Це не тільки незаконно, але й дуже небезпечно при мінус 20 градусах та глибокому снігу. Ми маємо очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу (на кордоні)", – наголосила голова фінської дипломатії.
Валтонен зауважила, що чинних законів недостатньо - агентство ЄС з охорони кордонів Frontex не має мандату на запобігання перетину кордону мігрантами. Відповідно, воно не надає реальної допомоги в гібридній війні з РФ.
"Frontex повинен мати можливість запобігати нелегальному в'їзду людей. Наша сусідка Норвегія, яка не є членом ЄС, але добре відома своєю повагою до прав людини, може зупиняти нелегальних іммігрантів на кордоні. Ми теж цього хочемо", – підкреслила Валтонен.
Вона також зазначила, що серед мігрантів з Росії у Фінляндії є багато людей з кримінальним минулим. Більше того, РФ відправляє до Фінляндії тих, хто брав участь у військових злочинах.
Невідомо, які угоди вони уклали з російською владою, але деякі з них розповіли, що РФ відправила б їх на війну в Україну у разі відмови перетнути кордон.
“Отже, якщо Росія дозволяє цим людям воювати в Україні, то вони можуть воювати деінде", – підсумувала міністерка.
Як вважає Еліна Валтонен, існує серйозний ризик того, що Москва буде використовувати для шпигунства або саботажу росіян, які переховуються у Фінляндії.
Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ
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6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
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Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
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Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
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За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
- 11 січня уряд Фінляндії закрив кордон з Росією ще на місяць.