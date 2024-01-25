Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу, - МЗС Фінляндії

Наразі агентство ЄС з охорони кордонів Frontex не має мандату на запобігання перетину кордону мігрантами.

На рівні ЄС необхідно запровадити нові правові рішення, оскільки Росія цілеспрямовано направляє на кордон до Фінляндії та ЄС людей з третіх країн.

Про це в інтерв’ю RND сказала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен наголосила, що минулого тижня сухопутний кордон з Фінляндією перетнули 15 мігрантів.

"Це не тільки незаконно, але й дуже небезпечно при мінус 20 градусах та глибокому снігу. Ми маємо очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу (на кордоні)", – наголосила голова фінської дипломатії.

Валтонен зауважила, що чинних законів недостатньо - агентство ЄС з охорони кордонів Frontex не має мандату на запобігання перетину кордону мігрантами. Відповідно, воно не надає реальної допомоги в гібридній війні з РФ.

"Frontex повинен мати можливість запобігати нелегальному в'їзду людей. Наша сусідка Норвегія, яка не є членом ЄС, але добре відома своєю повагою до прав людини, може зупиняти нелегальних іммігрантів на кордоні. Ми теж цього хочемо", – підкреслила Валтонен.

Вона також зазначила, що серед мігрантів з Росії у Фінляндії є багато людей з кримінальним минулим. Більше того, РФ відправляє до Фінляндії тих, хто брав участь у військових злочинах.

Невідомо, які угоди вони уклали з російською владою, але деякі з них розповіли, що РФ відправила б їх на війну в Україну у разі відмови перетнути кордон.

“Отже, якщо Росія дозволяє цим людям воювати в Україні, то вони можуть воювати деінде", – підсумувала міністерка.

Як вважає Еліна Валтонен, існує серйозний ризик того, що Москва буде використовувати для шпигунства або саботажу росіян, які переховуються у Фінляндії.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ