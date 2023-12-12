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​Уряд Фінляндії оголосив про відкриття двох пунктів пропуску на кордоні з Росією

Якщо РФ спровокує наплив мігрантів, КПП знову закриють.

​Уряд Фінляндії оголосив про відкриття двох пунктів пропуску на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

14 грудня Фінляндія відкриє два пункти пропуску - Ваалімаа та Нійрала - на кордоні з Росією для пасажирських перевезень та прохачів притулку, передає Yle.

Це рішення діятиме до 14 січня. Інші КПП залишаться закритими до окремого розпорядження повідомлення. 

В уряді наголосили - вони готові знову закрити кордон, якщо Росія спровокує наплив біженців.

За словами представника фінської Прикордонної служби Мікко Лехмуса, згадані пункти пропуску найбільше підходять як для пасажирських перевезень, наприклад, пересування дипломатів, так і для вантажоперевезень.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що Росії наразі надається можливість заспокоїти ситуацію на східному кордоні.

З моменту закриття КПП на сході Фінляндії не було біженців. Близько двадцяти осіб прибули на інші пункти пропуску під час карантину.

Які держави закрили свої пункти пропуску на кордоні з РФ

  • Наприкінці листопада Фінляндія закрила всі чотири КПП на східному кордоні.
  • Влада Норвегії не заперечує можливості закриття КПП на кордоні з Росією, як це зробили фіни.
  • У жовтні уряд Латвії ухвалив закрити пункти перетину кордону з Росією Вієнтулі та Педедзе.
  • Естонія підготувала “зуби дракона” на мосту на кордоні з РФ. Не виключено, що країна буде змушена закрити прикордонний пункт у Нарві.
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