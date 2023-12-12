Біля кордону з Молдовою затримали експрацівника казначейства Київсько-Печерської Лаври та ще кількох чоловіків у рясах

Ще двоє “батюшок” не мали ніякого стосунку до церкви. Втікачі заплатили по 4 тисячі доларів за переправу човном до Молдови, але ділки лише перевезли їх через озеро біля кордону з Молдовою і запевнили, що це вже територія сусідньої країни.

На Одещині біля кордону з Молдовою наряд Ізмаїльського прикордонного загону затримав трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час з’ясування обставин виявилося, що із трьох «батюшок» лише один є кліриком, який належить до церкви з керівним центром в країні-агресорі – Росії. Саме він і забезпечив церковним вбранням двох своїх попутників.

Раніше протоієрей був у казначействі Київсько-Печерської Лаври. Після відселення звідти промосковської братії, він подався на Харківщину, а згодом вирішив потрапити за кордон – нелегально. Знайти помічників у цій незаконній справі погодився його друг, який живе в одній з європейських країн. Зі слів «паломників», за трансфер через кордон вони сплатили ділкам по 4 тисячі доларів США кожний. Аби по дорозі викликати менше підозр «паломники» нарядилися у богослужбовий одяг.

Порушникам кордону здавалося, що все йде за планом. На березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег та направив на світло найближчого села. Човняр запевнив, що то Молдова, а насправді перевіз горе-порушників між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером.

Українські прикордонники склали на затриманих «паломників» протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники затримали на Закарпатті 14 охочих втекти з України. Більшість із втікачів намагались виїхати через українсько-угорський кордон.