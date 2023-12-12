Окупанти заблокували доступ через Інтернет до всіх українських радіостанцій у Криму

В тимчасово окупованому росіянами Криму інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, навіть музичних.

Про це повідомило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що за кілька місяців після 24 лютого 2022 року і до грудня цього року більшість загальнополітичних українських радіостанцій було заблоковано.

А з початку грудня 2023 року доступ до всіх радіостанцій через Інтернет було заблоковано, навіть до музичних радіо.

Яку ще антиукраїнську діяльність здійснюють окупанти у Криму