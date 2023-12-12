Окупанти заблокували доступ через Інтернет до всіх українських радіостанцій у Криму

В тимчасово окупованому росіянами Криму інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, навіть музичних.
Про це повідомило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
Зазначається, що за кілька місяців після 24 лютого 2022 року і до грудня цього року більшість загальнополітичних українських радіостанцій було заблоковано.
А з початку грудня 2023 року доступ до всіх радіостанцій через Інтернет було заблоковано, навіть до музичних радіо.
Яку ще антиукраїнську діяльність здійснюють окупанти у Криму
- У тимчасово окупованому Криму російська влада почала складати так звані "списки неблагонадійних осіб". Таких людей, йдеться про кримотатарське населення півострова, вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.
- Росія збирається влаштувати в Криму масштабні заходи з нагоди святкування десятої річниці окупації півострова.
- Російські окупанти затримали жительку Феодосії у тимчасово окупованому Криму за публікацію на своїй сторінці в соцмережі “ВКонтакте” двох пісень українських виконавців.