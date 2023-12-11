Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою

У Франції молода українська біженка, яка нещодавно народила дитину і ризикувала втратити опіку через застереження французьких соціальних служб, возз'єдналася з донькою після рішення суду.

Кілька днів тому українська волонтерка у Франції Вероніка Кисіль повідомила про драматичну історію 18-річної української біженки Людмили з Житомирщини, яка народила дитину у пологовому будинку міста Еврьо в Нормандії. Після нагляду за породіллею соціальні працівники дали рекомендацію щодо тимчасової передачі дитини до прийомної родини через "неготовність молодої матері до материнства".

Завдяки проактивності української громади у Нормандії про ситуацію дізналися в Посольстві України у Франції і надали українці та її дитині необхідну правову допомогу. Після переговорів з керівництвом соціальних службу та місцевою владою український консул залучив для захисту її інтересів французького адвоката С.Дуніковського, який допоміг домогтися повернення дитини із збереженням консультаційного допомоги молодим батькам.

Вероніка Кисіль із українським консулом Сергієм Єсауловим та адвокатом Дуніковським

"Як тільки ми дізналися про цю складну ситуацію від українських активістів, хочу окремо подякувати Вероніці Кисіль за пильність, а головне – за небайдужість, наші консули одразу включилися: поїхали на місце, встановили контакти з соціальними службами департаменту Еврьо та префектурою, залучили французького адвоката. Після кількох напружених днів очікування, маємо позитивний результат – сьогодні рішенням суду дитину повернули матері. Сподіваємося, надалі для дівчинки та її батьків все складатиметься якнайкраще. Хочу ще раз подякувати усім, хто допоміг вирішити ситуацію. Захист прав та інтересів українців був і залишається нашим абсолютним пріоритетом", –зазначив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Наразі мама та дитина почуваються добре і перебувають разом. Активісти української громади у контакті з місцевою владою продовжують супровід молодої мами та допомагають вирішити питання щодо забезпечення родини житлом.