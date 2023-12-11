В окупованому Криму поховали більше 600 солдатів російської армії

На території тимчасово окупованого росіянами Криму відбулися поховання щонайменше 605 солдатів російської армії.

Про це повідомило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

“460 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на 11 грудня підтверджено взяття в полон щонайменше 38 російських військовослужбовців з Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин, яка там дислокується. Дві дівчини, які представилися місцевими, принесли загарбникам декілька пляшок горілки і закуску. Охороні вони повідомили, що хочуть віддячити "захисникам". Окупанти все спожили і отруїлися. Загалом постраждали 35 осіб: 24 померли, ще 11 перебувають у лікарні.