Під час проведення так званої "бурштинової операції" поліцейські викрили на Рівненщині сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

Зловмисники займалися незаконним видобутком та скупкою якісного бурштину-сирцю. Ділки налагодили мережу мініцехів з обробки каміння для подальшого його продажу за кордон.

Загалом до складу угруповання входили вісім осіб. Всі вони - жителі Сарненського та Рівненського районів. Вони займалися незаконним видобутком, скупкою каміння, обробкою і збутом. Каміння зловмисники видобували на територіях природного заповідника та Клесівського лісового господарства. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту.

Окрім того, члени угруповання скуповували бурштин-сирець в інших перевірених копачів та обирали лише найякісніший. Продукцію обробляли в підпільних майстернях. Аби не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували мініцехи у своїх помешканнях: завозили бурштин невеликими партіями, решту зберігали у своїх спільників, задля конспірації фігуранти спілкувалися між собою за допомогою рацій. Оброблений бурштин збували за кордон.

На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них були саморобні помпи з приєднаними шлангами та вириті ями.

Під час обшуків у «чорних копачів» оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи. За попередніми даними, вартість каміння становить майже 4,5 мільйони гривень.

Фігурантам може загрожувати до семи років позбавленням волі з конфіскацією майна.

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