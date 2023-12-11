​На Дніпропетровщині збили російську ракету

Ворожу ціль станом на 15.00 ліквідували у Криворізькому районі.

Про це повідомило повітряне командування "Схід".

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