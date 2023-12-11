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​На Дніпропетровщині збили російську ракету

Ворожу ціль знищили над Криворізьким районом.

​На Дніпропетровщині збили російську ракету
Фото ілюстративне
Фото: Вікіпедія

На Дніпропетровщині українські військові збили російську ракету Х-59.

Про це повідомило повітряне командування "Схід".

Ворожу ціль станом на 15.00 ліквідували у Криворізькому районі.

Ракетна атака Росії на Україну 11 грудня

  • У ніч на 11 грудня окупанти атакували безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму. Повітряні сили України повідомили, що вороги запускали ударні дрони із мису Чауда, та із Бельбеку. Усього було зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". 13 "шахедів" збили на Миколаївщині.
  • Ще збили вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії. Влада столиці повідомила, що внаслідок атаки ворога четверо дорослих постраждали в Дарницькому районі. Медики надали їм допомогу на місці. 
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