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​"Карта тривог", "графіки відключення світла" та "Пригожин": що українці "гуглили" в 2023 році

Також громадяни цікавилися, що таке Гепатиит А, ХАМАС і РЕБ.

​"Карта тривог", "графіки відключення світла" та "Пригожин": що українці "гуглили" в 2023 році
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Другий рік поспіль найпопулярнішим пошуковим запитом українців у Google стала "Карта повітряних тривог". Крім того, українці шукали "Графіки відключення світла". Загиблий російський воєнний злочинець Євген Пригожин став третім за популярністю запитом.

Про це йдеться у підсумковому рейтингу пошукових запитів від Google.

Визначальні моменти року:

  • Карта повітряних тривог
  • Графік відключення світла
  • Пригожин
  • ChatGPT
  • Оппенгеймер
  • Deep state
  • Ізраїль
  • Соледар Каховська ГЕС
  • Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  • Рустем Умєров
  • Спартак Субота
  • Олексій Арестович
  • Олександр Усік
  • володимир путін
  • Михайло Мудрик
  • Кирило Буданов
  • Дмитро Лінартович
  • Ірина Фаріон
  • Гарік Бірча

Пішли назавжди:

  • Євген Пригожин
  • Ніна Матвієнко
  • Денис Монастирський
  • Владлен Татарський
  • Валентин Юдашкін
  • Меттью Перрі
  • Тото Кутуньо
  • Сергій Сивохо
  • Вахтанг Кікабідзе
  • Тіна Тернер

Що таке?

  • Гепатит А
  • ХАМАС
  • РЕБ
  • Редан
  • Каб
  • Сектор Газу
  • Промзона
  • Макеба
  • ІПСО
  • касетні боєприпаси

Покупка року:

  • калій йодид
  • генератор
  • Укрзалізниця квитки онлайн
  • Айфон 15
  • повербанк
  • Німесил
  • аерогриль
  • Старлінк
  • 20 гривень на річницю війни
  • лампа на акумуляторі

Фільм:

  • Оппенгеймер
  • Аватар 2
  • Німфа
  • Форсаж 10
  • Джон Вік 4
  • Барбі
  • П'ять ночей у Фредді
  • Люксембург Люксембург
  • Чебурашка
  • Вартові галактики 3

Серіали, які найбільше шукали українці:

  •     "Венздей"
  •     "Гарний лікар"
  •     "Криваві квіти"
  •     "Будиночок на щастя" 4 сезон
  •     "Мандалорець"
  •     "Зимородок"
  •     "Слово пацана"
  •     "Король Талси"
  •     "Джинні й Джорджія" 2 сезон
  •     "Відьмак" 3 сезон

Що українці шукали раніше

Минулого року найчастішими пошуковими запитами у Google були: "Карта повітряних тривог", на другому місці - "Новини України", на третьому – "єДопомога".

А в 2021 році, до повномасштабного російського вторгнення, найпопулярнішим запитом став "Евро 2020". На другому місці - серіал "Гра в кальмара". Крім того, до топ-10 також увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум". Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

У 2020 році найпопулярнішим запитом був "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".

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