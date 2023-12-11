​"Карта тривог", "графіки відключення світла" та "Пригожин": що українці "гуглили" в 2023 році

Також громадяни цікавилися, що таке Гепатиит А, ХАМАС і РЕБ.

Другий рік поспіль найпопулярнішим пошуковим запитом українців у Google стала "Карта повітряних тривог". Крім того, українці шукали "Графіки відключення світла". Загиблий російський воєнний злочинець Євген Пригожин став третім за популярністю запитом.

Про це йдеться у підсумковому рейтингу пошукових запитів від Google.

Визначальні моменти року:

Карта повітряних тривог

Графік відключення світла

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep state

Ізраїль

Соледар Каховська ГЕС

Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умєров

Спартак Субота

Олексій Арестович

Олександр Усік

володимир путін

Михайло Мудрик

Кирило Буданов

Дмитро Лінартович

Ірина Фаріон

Гарік Бірча

Пішли назавжди:

Євген Пригожин

Ніна Матвієнко

Денис Монастирський

Владлен Татарський

Валентин Юдашкін

Меттью Перрі

Тото Кутуньо

Сергій Сивохо

Вахтанг Кікабідзе

Тіна Тернер

Що таке?

Гепатит А

ХАМАС

РЕБ

Редан

Каб

Сектор Газу

Промзона

Макеба

ІПСО

касетні боєприпаси

Покупка року:

калій йодид

генератор

Укрзалізниця квитки онлайн

Айфон 15

повербанк

Німесил

аерогриль

Старлінк

20 гривень на річницю війни

лампа на акумуляторі

Фільм:

Оппенгеймер

Аватар 2

Німфа

Форсаж 10

Джон Вік 4

Барбі

П'ять ночей у Фредді

Люксембург Люксембург

Чебурашка

Вартові галактики 3

Серіали, які найбільше шукали українці:

"Венздей"

"Гарний лікар"

"Криваві квіти"

"Будиночок на щастя" 4 сезон

"Мандалорець"

"Зимородок"

"Слово пацана"

"Король Талси"

"Джинні й Джорджія" 2 сезон

"Відьмак" 3 сезон

Що українці шукали раніше

Минулого року найчастішими пошуковими запитами у Google були: "Карта повітряних тривог", на другому місці - "Новини України", на третьому – "єДопомога".

А в 2021 році, до повномасштабного російського вторгнення, найпопулярнішим запитом став "Евро 2020". На другому місці - серіал "Гра в кальмара". Крім того, до топ-10 також увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум". Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

У 2020 році найпопулярнішим запитом був "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".