​"Карта тривог", "графіки відключення світла" та "Пригожин": що українці "гуглили" в 2023 році

Другий рік поспіль найпопулярнішим пошуковим запитом українців у Google стала "Карта повітряних тривог". Крім того, українці шукали "Графіки відключення світла". Загиблий російський воєнний злочинець Євген Пригожин став третім за популярністю запитом.
Про це йдеться у підсумковому рейтингу пошукових запитів від Google.
Визначальні моменти року:
- Карта повітряних тривог
- Графік відключення світла
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep state
- Ізраїль
- Соледар Каховська ГЕС
- Євробачення 2023
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Рустем Умєров
- Спартак Субота
- Олексій Арестович
- Олександр Усік
- володимир путін
- Михайло Мудрик
- Кирило Буданов
- Дмитро Лінартович
- Ірина Фаріон
- Гарік Бірча
Пішли назавжди:
- Євген Пригожин
- Ніна Матвієнко
- Денис Монастирський
- Владлен Татарський
- Валентин Юдашкін
- Меттью Перрі
- Тото Кутуньо
- Сергій Сивохо
- Вахтанг Кікабідзе
- Тіна Тернер
Що таке?
- Гепатит А
- ХАМАС
- РЕБ
- Редан
- Каб
- Сектор Газу
- Промзона
- Макеба
- ІПСО
- касетні боєприпаси
Покупка року:
- калій йодид
- генератор
- Укрзалізниця квитки онлайн
- Айфон 15
- повербанк
- Німесил
- аерогриль
- Старлінк
- 20 гривень на річницю війни
- лампа на акумуляторі
Фільм:
- Оппенгеймер
- Аватар 2
- Німфа
- Форсаж 10
- Джон Вік 4
- Барбі
- П'ять ночей у Фредді
- Люксембург Люксембург
- Чебурашка
- Вартові галактики 3
Серіали, які найбільше шукали українці:
- "Венздей"
- "Гарний лікар"
- "Криваві квіти"
- "Будиночок на щастя" 4 сезон
- "Мандалорець"
- "Зимородок"
- "Слово пацана"
- "Король Талси"
- "Джинні й Джорджія" 2 сезон
- "Відьмак" 3 сезон
Що українці шукали раніше
Минулого року найчастішими пошуковими запитами у Google були: "Карта повітряних тривог", на другому місці - "Новини України", на третьому – "єДопомога".
А в 2021 році, до повномасштабного російського вторгнення, найпопулярнішим запитом став "Евро 2020". На другому місці - серіал "Гра в кальмара". Крім того, до топ-10 також увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум". Українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.
У 2020 році найпопулярнішим запитом був "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".