Головне за ніч та ранок понеділка, 11 грудня: півсотні відбитих штурмів під Авдіївкою, ракетна атака на Київ

Росія завдала чергової атаки по території України. За попередньою інформацією, близько 4.00 російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині.

Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога четверо дорослих постраждали в Дарницькому районі. Медики надали їм допомогу на місці.

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну також безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму.

Як повідомили Повітряні сили України, запускали ударні дрони із мису Чауда, та із Бельбеку. Зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною. 13 дронів збили на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 98 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1030 російських окупантів, 19 танків і 31 бронемашину. Від початку повномасштабної війни ЗСУ загалом знищили 339850 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби Росія атакувала Київ і десять областей, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська і Херсонська області.

Більше інформації – в новині.

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч. Вона має відбутися у вівторок 12 грудня, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зеленського запросили, аби підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії.

"Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", – сказала речниця.

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