Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом тижня на фронті відбулося понад 600 бойових зіткнень – більше, ніж за тиждень до цього

Зокрема, зросла кількість атак ворона на Авдіївському напрямку. 

Протягом тижня на фронті відбулося понад 600 бойових зіткнень – більше, ніж за тиждень до цього
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області і Новоселівського Луганської області. Протягом минулого тижня захисники відбили на них 54 атаки.

На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області і Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області. Захисники відбили 52 атаки противника, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили 97 атак протягом минулого тижня. Водночас захисники продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута", – сказав він.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки. Протягом тижня ворог провів 210 атак на позиції наших військ східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького та Первомайського.

На Мар'їнському напрямку окупанти не відмовилися від намірів захопити Мар'їнку. Тривають наступальні дії ворога в районі Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили 117 атак.

Протягом минулого тижня окупанти провели п'ять атак на Шахтарському напрямку в районах південніше Вугледару та Золотої Ниви, Старомайорського.

На Запорізькому напрямку ворог 25 разів вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового, Роботиного і Новопрокопівки. 

На Херсонському росіяни зосередили основні зусилля на веденні оборони, витісненні захисників на лівому березі річки Дніпро, на налагодженні логістики. Водночас вони продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях військ і населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей.

Протягом тижня відбулося більш ніж 600 бойових зіткнень, ворог завдав 49 ракетних і 405 авіаударів, здійснив 480 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

  • Зазначимо, що за цей тиждень зросла кількість атак ворога. За тиждень до нього відбулося 589 бойових зіткнень, ворог завдав понад 30 ракетних і понад 270 авіаударів, здійснив 386 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ і цивільній інфраструктурі. Найбільшу кількість атак росіяни тоді провели на Авдіївському напрямку – понад 160.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies