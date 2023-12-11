Протягом тижня на фронті відбулося понад 600 бойових зіткнень – більше, ніж за тиждень до цього

На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області і Новоселівського Луганської області. Протягом минулого тижня захисники відбили на них 54 атаки.

На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області і Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області. Захисники відбили 52 атаки противника, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили 97 атак протягом минулого тижня. Водночас захисники продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута", – сказав він.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки. Протягом тижня ворог провів 210 атак на позиції наших військ східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького та Первомайського.

На Мар'їнському напрямку окупанти не відмовилися від намірів захопити Мар'їнку. Тривають наступальні дії ворога в районі Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили 117 атак.

Протягом минулого тижня окупанти провели п'ять атак на Шахтарському напрямку в районах південніше Вугледару та Золотої Ниви, Старомайорського.

На Запорізькому напрямку ворог 25 разів вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового, Роботиного і Новопрокопівки.

На Херсонському росіяни зосередили основні зусилля на веденні оборони, витісненні захисників на лівому березі річки Дніпро, на налагодженні логістики. Водночас вони продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях військ і населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей.

Протягом тижня відбулося більш ніж 600 бойових зіткнень, ворог завдав 49 ракетних і 405 авіаударів, здійснив 480 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.