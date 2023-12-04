Захисники за тиждень відбили 124 атаки на Бахмутському напрямку і понад 160 – на Авдіївському, – речник Генштабу

Загалом між ворогом і захисниками було понад 500 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують наступальні дії південніше Бахмута. Минулого тижня на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного. Тут захисники відбили 124 атаки ворога.

На Запорізькому напрямку окупанти 104 рази за тиждень вели безуспішні штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного та Новопрокопівки. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки Луганської області. На цьому напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 48 атак противника, завдавши йому чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєнні", – сказав він.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області, де Сили оборони України протягом тижня відбили 59 атак.

На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня відбулося 168 атак на позиції українських військ у районі східніше та південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Степового, Андріївки, Опитного, Сєвєрного, північніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку росіяни намагалися захопити Мар'їнку і нині продовжують наступальні дії в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони відбили 66 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку окупанти безуспішно намагалися провести вісім атак в районах Водяного, південніше Вугледара, Пречистівки та Старомайорського.

На Херсонському окупанти основні зусилля зосередили на веденні оборони та витісненні українських підрозділів із зайнятих плацдармів на лівому березі Дніпра. Окупанти продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях захисників у Херсонській і Миколаївській областях.

Протягом тижня відбулося 589 бойових зіткнень, ворог завдав понад 30 ракетних і понад 270 авіаударів, здійснив 386 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ і цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, днями президент провів нараду щодо будівництва оборонних споруд. Зеленський сказав, що оборонні укріплення зводитимуть у прискореному режимі на всіх основних напрямках, де "потрібно посилитися". За його словами, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки Донецької області. Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. Вся Київська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область.