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Уряд подовжив строки подачі заявок на виплати ветеранам до Дня незалежності

Подати заявку на можна до 10 грудня.

Уряд подовжив строки подачі заявок на виплати ветеранам до Дня незалежності
Фото: Telegram/Zelenskiy

Кабінет міністрів продовжив ветеранам-військовим термін виплат до Дня Незалежності. Відтепер подати заявку на можна до 10 грудня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з постановою, для забезпечення виплат особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації мали подати Пенсійному фонду інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня.

Відтепер постановою від 24.11.2023 № 1238 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 21 липня 2023 р. № 754" Уряд подовжив термін подання інформації про таких осіб Пенсійному фонду до 10 грудня поточного року.

Нагадаємо, що в липні цього року Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають від 450 до 3100 гривень. 

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

За даними Кабінету міністрів, на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.

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