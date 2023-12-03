На Одещині через негоду постраждало понад три тисячі ліній електропередачі

Без світла було понад півмільйона родин у 883 населених пунктах.

Унаслідок снігового буревію, що обрушився на Одеську область протягом тижня, постраждали понад 3 тисячі ліній електропередачі. Без електроенергії залишилося понад пів мільйона людей у 883 населених пунктах.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Найбільше постраждала енергетична інфраструктура області. За весь період негоди з ладу вийшли 3104 повітряних ліній електропередачі, без світла було понад півмільйона родин у 883 населених пунктах", - зазначив він.

Наразі свою роботу розгорнули понад 360 пунктів незламності, які забезпечували можливість відігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Безперебійно працювала критична інфраструктура.

Також рятувальники визволили зі "снігових пасток" близько 2500 осіб.

Кіпер додав, що всі служби цілодобово працювали над тим, щоб якомога швидше надавати людям допомогу.

"Я дякую всім, хто допомагав боротися з негодою. Ви дійсно робили все можливе і неможливе. Я також дякую нашим людям за терпіння і взаємодопомогу. Наша сила в нашій єдності - і в такі моменти вона відчувається найбільше", - зазначив він.

Нагадаємо, що через негоду без світла залишаються понад півтисячі населених пунктів західної України.