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На Одещині через негоду постраждало понад три тисячі ліній електропередачі

Без світла було понад півмільйона родин у 883 населених пунктах.

На Одещині через негоду постраждало понад три тисячі ліній електропередачі
Ілюстративне фото
Фото: mold-street.com

Унаслідок снігового буревію, що обрушився на Одеську область протягом тижня, постраждали понад 3 тисячі ліній електропередачі. Без електроенергії залишилося понад пів мільйона людей у 883 населених пунктах.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Найбільше постраждала енергетична інфраструктура області. За весь період негоди з ладу вийшли 3104 повітряних ліній електропередачі, без світла було понад півмільйона родин у 883 населених пунктах", - зазначив він.

Наразі свою роботу розгорнули понад 360 пунктів незламності, які забезпечували можливість відігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Безперебійно працювала критична інфраструктура.

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Також рятувальники визволили зі "снігових пасток" близько 2500 осіб.

Кіпер додав, що всі служби цілодобово працювали над тим, щоб якомога швидше надавати людям допомогу.

"Я дякую всім, хто допомагав боротися з негодою. Ви дійсно робили все можливе і неможливе. Я також дякую нашим людям за терпіння і взаємодопомогу. Наша сила в нашій єдності - і в такі моменти вона відчувається найбільше", - зазначив він.

Нагадаємо, що через негоду без світла залишаються понад півтисячі населених пунктів західної України.

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