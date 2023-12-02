Міненерго: Без світла через негоду залишається понад 600 населених пунктів в Україні

Через негоду станом на 14.00 2 грудня без світла було 603 населених пункти України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Більшість із них - на Львівщині, де без електропостачання залишаються 454 населених пункти. Також негода знеструмила населені пункти в Івано- Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Наразі зусиллями енергетиків електропостачання вже відновлено майже у всіх населених пунктах.

Нагадаємо, 3 грудня, за даними Гідрометцентру, на заході та півночі України знову очікують сніг.

Тим часом на Закарпатті через рясні дощі сталися підтоплення будинків, доріг і сільгоспугідь.