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Міненерго: Без світла через негоду залишається понад 600 населених пунктів в Україні

Більшість - на Львівщині.

Міненерго: Без світла через негоду залишається понад 600 населених пунктів в Україні
Фото: pixabay

Через негоду станом на 14.00 2 грудня без світла було 603 населених пункти України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Більшість із них - на Львівщині, де без електропостачання залишаються 454 населених пункти. Також негода знеструмила населені пункти в Івано- Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Наразі зусиллями енергетиків електропостачання вже відновлено майже у всіх населених пунктах. 

Нагадаємо, 3 грудня, за даними Гідрометцентру, на заході та півночі України знову очікують сніг.

Тим часом на Закарпатті через рясні дощі сталися підтоплення будинків, доріг і сільгоспугідь.

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