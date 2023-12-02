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Окупанти ризикують провалити підготовку до так званих "президентських виборів" в Росії, – Центр нацспротиву

На ТОТ сходу та півдня України зростає соціально-економічне напруження.

Окупанти ризикують провалити підготовку до так званих "президентських виборів" в Росії, – Центр нацспротиву
Фото: Центр національного спротиву

Через зростання соціально-економічного напруження на ТОТ півдня та сходу України, окупанти не можуть повноцінно розпочати підготовку до проведення так званих “виборів” президента Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"За наявною інформацією, на ТОТ півдня та сходу України спостерігаються наступні проблемні аспекти соціально-економічної ситуації в регіонах, а саме: відсутність теплопостачання, є ряд проблем з перебоями електропостачання, що часто призводить до знеструмлення більшої частини ТОТ. Також є проблемні питання в межах виплат заробітних плат працівникам РОА", – пишуть у ЦНС.

Крім цього, на окупованих територіях діє “призов” місцевого населення в ряди російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонщини зганяє бюджетників на пропагандистський захід "Росія" до Москви.аким чином росіяни намагаються переконати самих себе в успіхах своєї країни-терориста: "крадені технології, вигадані досягнення та навіть самі регіони – все це має справити враження на пересічного росіянина, аби він проголосував за Путіна на виборах.

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