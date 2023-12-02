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​На Закарпатті ліквідовують наслідки підтоплення через рясні дощі

Постраждали сільськогосподарські угіддя і дворогосподарства у всіх районах області.

​На Закарпатті ліквідовують наслідки підтоплення через рясні дощі
Фото: ДСНС

Рясні дощі призвели до підняття рівнів води у річках на Закарпатті та підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарств у всіх районах області. 

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Наприклад, у Берегівському та Хустському районах підтоплені 440 га сільгоспугідь. Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують воду у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах Ужгорода, Сваляви,  Кричового і Лаз Тячівського та Богдана Рахівського районів.

Крім того, підтопило два автошляхи місцевого значення і автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів.

У Рахівському районі через перезволоження грунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства.

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, через погіршення погодних умов на заході України знеструмлені залишилися майже пів тисячі населених пунктів. Найбільше постраждали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області. 

Через негоду низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримкою на понад пів години.

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