Постраждали сільськогосподарські угіддя і дворогосподарства у всіх районах області.

Рясні дощі призвели до підняття рівнів води у річках на Закарпатті та підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарств у всіх районах області.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Наприклад, у Берегівському та Хустському районах підтоплені 440 га сільгоспугідь. Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують воду у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах Ужгорода, Сваляви, Кричового і Лаз Тячівського та Богдана Рахівського районів.

Крім того, підтопило два автошляхи місцевого значення і автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів.

У Рахівському районі через перезволоження грунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, через погіршення погодних умов на заході України знеструмлені залишилися майже пів тисячі населених пунктів. Найбільше постраждали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області.

Через негоду низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримкою на понад пів години.