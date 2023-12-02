У Мелітополі партизани знищили декілька російських окупантів і техніку, ― ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі Сили українського спротиву провели чергову акцію руху опору. У результаті ― знищені декілька окупантів та ворожа техніка. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Відомо, що атаку партизани провели 1 грудня на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Партизани знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику.

"Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур". Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння ― вбиває", ― пишуть у ГУР.

Також там додають, що після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

У тимчасово окупованому Токмаку знищили штаб окупантів разом із офіцерським складом росармії.