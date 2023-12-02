Вночі окупанти обстріляли лікарню у Херсоні

Минулої ночі російська армія атакувала медзаклад у Херсоні. Внаслідок обстрілів пошкоджено другий поверх лікарні. Про це повідомляє голова МВА Роман Мрочко.

«Близько 1-ї години російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у Дніпровському районі пошкоджено лікувальний заклад. Постраждалих немає.» — йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські війська 82 рази обстріляли Херсонщину. Окупанти випустили 338 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. По Херсону загарбники випустили 38 снарядів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна отримала поранення.