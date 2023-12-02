Росіяни за добу обстріляв 17 населених пунктів на Запоріжжі

Армія РФ за добу завдала 99 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Минулої доби ворог завдав 99 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", — йдеться у дописі.

Військовослужбовці РФ атакували 14 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новодарівку, Білогір'я та П'ятихатки, а також здійснили 5 обстрілів з РСЗВ Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

По території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Червоного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл припало 80 артилерійських ударів.

Внаслідок ударів в області пошкоджено будинок та господарську споруду. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, впродовж доби ворог атакував 9 областей України. Обстрілів і нападів зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська і Донецька області.