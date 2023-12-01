Протягом доби ворог атакував 9 областей України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни за добу провели два обстріли (31 вибух). Ворог із мінометів та САУ обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 155 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 39 років, якого госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено будівлю ліцею, магазин, приватний будинок, гараж та автотранспорт. У Новослобідській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

У Дніпропетровській вночі російська армія двічі била по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляла Мирівську та Червоногригорівську громади. Туди прилетіло більш ніж пів десятка снарядів. Люди неушкоджені. Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Минулося без жертв. Відбулося майже 10 атак на Нікопольський район протягом вчорашнього дня. Ворог обстрілював район з артилерії, цілив дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська та Марганецька громади. Пошкоджені дев'ять приватних будинків та один багатоквартирний, три господарські споруди і авто. Зачепило лінії електропередач й газогони. Ввечері в небі над Нікопольским районом ППО збила ворожий безпілотник.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу Shahed-131/136. Також цієї ночі внаслідок атаки БпЛА типу Shahed-136/131 у Баштанському районі на агропідприємствах пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає. Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та береговій смузі Очакова. Минулося без постраждалих.

У Луганській вчора росіяни намагалися штурмувати в напрямку Стельмахівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили ці спроби ворога. По Невському та Білогорівці противник поцілив з мінометів та артилерії. За добу ворог здійснив 139 обстрілів (552 снаряди).

У Харківській сьогодні зранку на території Ківшарівки під час ворожого обстрілу був "прильот" між житловими будинками. Пошкоджена газова труба, зовнішні конструкції будинків, вікна та прибудинкова територія. Постраждалих немає. Минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнало Нестерне. На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки та північно-східніше Петропавлівки, де Сили оборони відбили сім атак. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Вчора внаслідок обстрілів з мінометів Липців пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років, отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

У Запорізькій – 159 ударів по 23 населених пунктах, під вогнем опинилися мирні громади області. Рашисти здійснили 29 БпЛА-атак по Широкому, Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Малинівці, Новоданилівці, Новодарівці, Темирівці, Лугівському, Кам'янському й Степовому, сім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Роботиного, Темирівки, Новодарівки та Новоданилівки, а також вгатили авіаційними снарядами по Кам'янському й Новоданилівці. 121 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Щербаків, Затишшя, Плавнів, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих. У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 19 обстрілів; під вогнем рашистів: Торецьк, Авдіївка, Новоукраїнка, Залізне, Бердичі, Часів Яр. Пошкоджено вісім житлових будинків (з них: чотири – багатоквартирні), два магазини, цивільний автомобіль, амбулаторія, службовий автомобіль, приміщення депо. На Донеччина за добу: одна людина загинула, шестеро поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 91 обстріл (528 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області, територію заводів та підприємств у Херсоні, будинок культури у Херсонському районі. Внаслідок обстрілу мікрорайону Корабел у Херсоні постраждав чоловік. Також ворог обстріляв Садове з артилерії. Травми, несумісні з життям, отримала 59-річна жителька. Противник здійснив авіаудар по населеному пункту, в результаті вибуху КАБ загинуло двоє чоловіків, 1970 та 1956 року народження. Рашисти з безпілотника атакували цивільних у Бериславі – скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі. 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Тяжке поранення шиї та голови діагностували у 37-річного чоловіка. Нині потерпілі знаходяться у лікарні. Їм надають медичну допомогу. Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждали п‘ятеро людей. 65-річний чоловік дістав важкі поранення. Стан чотирьох жінок, оцінюють як середньої тяжкості. За добу по області три людини загинули, ще вісім – дістали поранення.

Нагадаємо, загалом ворог завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.