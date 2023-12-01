Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
У трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19
У трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бурятії вибухнув ще один потяг із паливом, – джерела

За даними редакції, це – другий етап спецоперації СБУ. 

У Бурятії вибухнув ще один потяг із паливом, – джерела
Фото: відкриті дані

У Бурятії на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через "Чортів міст". Співрозмовники сказали, що саме на це розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої. 

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілися шість цистерн. Для гасіння пожежі приїхав навіть пожежний потяг. 

"Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій бурятії", – прокоментували джерела.

Учора вночі відбувся вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії. 

Північномуйський тунель – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. 

За даними Politico, Китай постачає росіянам бронежилети, каски та оптичні приціли. Окрім того, КНР забезпечує окупантів дронами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies