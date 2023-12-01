На Харківщині за добу ворог обстріляв 16 населених пунктів, цивільний чоловік отримав поранення

При цьому на Куп'янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки.

Протягом минулої доби під ударами ворога перебували щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні зранку, близько 6:50, ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Без постраждалих.

Вчора зранку у с. Ківшарівка зафіксовано приліт перед будівлею закладу освіти. В закладі вибито близько 30 вікон.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району, пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

У с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Крім того, під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Нестерне Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.

На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,3 га території та знешкодили 242 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, РФ уночі випустила 25 БпЛА і дві ракети Х-59. ППО збила 18 дронів і одну ракету. Зокрема, На Миколаївщині ворожі безпілотники поцілили по агропідприємствах.