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Троє людей загинули, вісім поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Окупанти провели 91 обстріл за день. 

За минулу добу росіяни здійснили 91 обстріл Херсонської області, випустивши 528 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА, з них – сім "Shahed". 

Троє цивільних загинули, ще вісім були поранені. По Херсону ворог випустив 27 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів та підприємств у Херсоні; будинок культури у Херсонському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом четверга росіяни атакували з безпілотника поліцію в Бериславі, кинули 17 авіабомб по лівому березі Дніпра, обстріляли Тягинку. Садове обстрілювали двічі за день – там загинули троє людей.

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