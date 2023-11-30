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Bloomberg: Зеленський не підписує закон про зменшення призовного віку, бо чекає на чіткий план від армії

Рада ухвалила законопроєкт ще в червні. На його підписанні наполягають військові.

Bloomberg: Зеленський не підписує закон про зменшення призовного віку, бо чекає на чіткий план від армії
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський не підписує закон про зменшення призовного віку, оскільки очікує на чіткий план від військових, які мають пояснити, чого досягне армія за допомогою нових правил призову, передає Bloomberg.

Президента цікавить те, як будуть розміщувати новобранців і як провести ротацію для тих, хто воює понад 21 місяць.

"Я чекаю на більш ретельний аналіз кожного з цих питань як з боку уряду, так і з боку військових та конкретних пропозицій», — заявив Зеленський минулого тижня після зустрічі з військовими.

Ця затримка з підписанням закону, на чому наполягають військові, показує розростання проблеми поповнення українських підрозділів. Така ситуація ставить Україну в невигідне становище у порівнянні з РФ, у якої населення у понад три рази перевищує чисельність українців до війни.

За оцінками військових, закон надасть офіцерам із набору кадрів доступ до додаткових 140 000 потенційних призовників. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в матеріалі для The Economist писав, що чинні правила призову на військову службу містять прогалини, які дозволяють громадянам "ухилятися від своїх обов'язків".

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що призов відбувається з труднощами, а бійцям усе складніше, оскільки черги у військкоматах зменшилися, а добровольці тривалий час перебували на передовій.

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Нагадаємо, Рада проголосувала за згаданий законопроєкт ще наприкінці травня. Через декілька днів документ відправили Президентові на підпис.

Минулого тижня Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністрові оборони Рустему Умєрову представити новий план із мобілізації. Того ж дня на Ставці йшлося про питання демобілізації, ротації, а також строковиків. 

Опісля Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом демобілізують військовослужбовців строкової служби. Строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, можуть це зробити, уклавши контракт. Інші будуть демобілізовані.

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