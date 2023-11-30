США відклали поставки Україні великої партії далекобійних авіабомб на наступний рік, – Reuters

Йдеться про ракети GLSDB адаптовані для ударів на дальність близько 160 км.

США перенесли на наступний рік постачання Україні великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км, пише Reuters з посиланням на джерела у Пентагоні.

Представник Пентагону повідомив агенству, що поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще буде кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну вже у 2024 році.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно з заявою Міністерства оборони США, постачання було перенесено на кінець року. Для виробництва були потрібні матеріали, тому підписання контракту обмежило початок виробництва.

Українським військовим потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS. Це дозволить їм вражати цілі на відстані, що вдвічі перевищує відстань, на яку здатні ракети, які вони зараз запускають з поставленої США HIMARS.

Снаряди GLSDB – далекобійна крилата бомба, здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів, її можна запускати з M270 і HIMARS. GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) і Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, снаряд керується GPS, може протистояти деяким електронним перешкодам, придатний для використання в будь-яких погодних умовах і може використовуватися проти бронетехніки.

Нагадаємо, у лютому цього року повідомлялося, що США в новому пакеті військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів планує надати так звані "крилаті бомби" чи наземні бомби малого діаметра (GLSDB – Ground-Launched Small Diameter Bomb).