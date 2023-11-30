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Словаччина взяла вектор на Росію: Фіцо сподівається на дружні стосунки з РФ

Прем’єр Словаччини прогнозує нормалізацію відносин між його країною та РФ.

Словаччина взяла вектор на Росію: Фіцо сподівається на дружні стосунки з РФ
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з послами США і РФ заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення словацького уряду

Прем'єр Словаччини під час зустрічі з послами висловив своє баячення майбутніх дипломатичних стосунків. 

"Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі. Зовнішньополітичним пріоритетом, який я маю намір реалізовувати, є захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні", – зазначив Фіцо.

За словами Фіцо, стратегія Європи та США щодо війни в Україні не працює, тож його країна розглядатиме нормалізацію відносин з РФ після закінчення війни.

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – додав Роберт Фіцо.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини підтвердив генсеку НАТО відмову надавати Україні зброю. За його словами, це рішення поважають іноземні партнери Словаччини. За словами Каліняка, попри це його держава пропонує широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії. А іноземні партнери поважають рішення нового уряду.

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