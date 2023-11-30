Відтепер усі питання, якими раніше займалося консульство в Калінінграді вирішуватимуть у Санкт-Петербурзі або Москві.

Із 30 листопада Німеччина закрила своє генеральне консульство у російському Калінінграді.

Про це йдеться на сайті диппредставництва ФРН у Росії.

Відтепер усі питання, якими раніше займалося консульство в Калінінграді вирішуватимуть у Санкт-Петербурзі або Москві.

"З консульських та паспортних питань з консульського округу генерального консульства в Калінінграді прохання звертатися до генерального консульства у Санкт-Петербурзі. З візових питань прохання звертатися лише до візового відділу посольства Німеччини у Москві", - йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, навесні Німеччина закрила чотири з п'яти консульств РФ. Перед цим Москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у Росії. Тож Берлін вирішив провести контрзаходи -у відповідь.

До кінця цього року німецька сторона дозволила продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен).

Тим часом у Росії генеральні консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську мають бути закриті. Продовжать роботу лише посольство у Москві та генконсульство у Санкт-Петербурзі.