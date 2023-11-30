Наразі відомо про трьох загиблих і шість поранених цивільних. Нападників ліквідували на місці теракту.

Вранці 30 листопада у Єрусалимі на автобусній зупинці два терористи відкрили вогонь по цивільних.

Про це повідомляє The Times of Isreal.

Поліція повідомила, що двоє терористів, які відкрили вогонь по людях на в'їзді до Єрусалиму, були «нейтралізовані» силами безпеки та озброєним цивільним.

За даними поліції, двоє терористів вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку і відкрили вогонь на автобусній зупинці, убивши одного і поранивши вісьмох.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох: чоловік у віці 70 років, поранений під час нападу, помер у лікарні.

Згодом з’явився запис камери спостереження, де видно сам теракт і як двоє солдатів, які не були на службі, і озброєний цивільний стріляють у терористів.

За останніми даними, кількість жертв теракту на в'їзді до Єрусалиму зросла до трьох. Шість людей поранені. Двоє людей похилого віку, які отримали важкі травми під час нападу, померли в лікарні, крім того, 24-річна жінка померла на місці події.

Мер Єрусалиму Моше Ліон каже, що розпорядився посилити заходи безпеки в столиці, щоб «підвищити відчуття безпеки серед жителів».

За даними агентства безпеки Shin Bet, двоє палестинських терористів, які вчинили стрілянину на в'їзді до Єрусалиму, є членами ХАМАС і раніше були ув'язнені за терористичну діяльність.

Це брати Мурад Намр, 38 років, і Ібрагім Намр, 30 років, із району Сур Бахер у Східному Єрусалимі.

Мурад перебував у в'язниці з 2010 по 2020 роки за планування терактів під керівництвом терористичних елементів у секторі Гази.

Ібрагім був ув'язнений у 2014 році за терористичну діяльність.

За даними The Jerusalem Post, напад стався за рік після вибуху на тій же автобусній зупинці. Тоді загинули двоє людей.