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Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити припинення вогню

Очікується звільнення більшої кількості заручників. 

Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити припинення вогню
Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

Ізраїль та ХАМАС продовжили гуманітарне припинення вогню задля звільнення більшої кількості заручників. Переговори про продовження шестиденної "тиші" тривали і вночі, пише The Guardian.

Режим перемир'я мав завершитися о 7 ранку за місцевим часом, але ізраїльські військові підтвердили його продовження. За даними журналістів, поки що йдеться про 24 години, але це ще повинні підтвердити усі сторони. 

Підтвердження від військових надійшло за кілька хвилин до припинення режиму "тиші". 

У заяві офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу потім повідомили, що військовий кабінет наблизився до припинення перемир’я після того, як одноголосно вирішив, "що якщо прийнятний список інших ув’язнених, які будуть звільнені, не буде надано до 07:00 сьогодні вранці, бої відновляться відразу".

"Список жінок і дітей – згідно з умовами плану – був доставлений до Ізраїлю незабаром, тому пауза триватиме", – йдеться в повідомленні.

Про припинення вогню сторони домовилися 24 листопада. Метою є звільнення з заручників жінок та дітей і доставка гуманітарної допомоги до Гази, що опинилася в катастрофічних умовах.

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